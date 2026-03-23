В США порассуждали о давлении на Зеленского

AT: Зеленский окружен проблемами, давление на него может стать невыносимым

Президент Украины Владимир Зеленский оказался окружен проблемами со всех сторон и подвергается давлению, которое может стать невыносимым. О положении украинского лидера порассуждал американский журнал The American Conservative (AT).

В статье отмечается, что Зеленский столкнулся со снижением интереса к Украине из-за конфликта на Ближнем Востоке и утратой позиций внутри страны, а также с усилением давления со стороны главы США Дональда Трампа.

Кроме того, как указывает издание, постепенное ослабление санкций против российской нефти лишь усиливает позиции Москвы, что усложняет ситуацию для Киева.

«С тех пор как Зеленский стал президентом, он практически ничего не знал, кроме давления, но не становится ли оно невыносимым?» — пишет автор материала.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский не хочет заключать сделку о мирном урегулировании, даже несмотря на то, что «[президент России Владимир] Путин к ней уже готов».