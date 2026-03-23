01:21, 23 марта 2026Мир

AT: Зеленский окружен проблемами, давление на него может стать невыносимым
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alberto Gardin / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский оказался окружен проблемами со всех сторон и подвергается давлению, которое может стать невыносимым. О положении украинского лидера порассуждал американский журнал The American Conservative (AT).

В статье отмечается, что Зеленский столкнулся со снижением интереса к Украине из-за конфликта на Ближнем Востоке и утратой позиций внутри страны, а также с усилением давления со стороны главы США Дональда Трампа.

Кроме того, как указывает издание, постепенное ослабление санкций против российской нефти лишь усиливает позиции Москвы, что усложняет ситуацию для Киева.

«С тех пор как Зеленский стал президентом, он практически ничего не знал, кроме давления, но не становится ли оно невыносимым?» — пишет автор материала.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский не хочет заключать сделку о мирном урегулировании, даже несмотря на то, что «[президент России Владимир] Путин к ней уже готов».

    Последние новости

    Спецназ Росгвардии сбил дрон ВСУ в момент атаки на российского губернатора

    В США порассуждали о давлении на Зеленского

    «Гитлер» победил «Зеленского» на выборах во Франции

    Жители сообщили о вспышках и взрывах в районе Гатчины

    Нарколог посоветовал не заниматься пьяным сексом и назвал его минусы

    Телезвезда снялась для обложки Sports Illustrated в бикини за 310 тысяч рублей

    В США рассказали о «новой главе» в отношениях с Россией

    Ракетную опасность объявили в российском регионе

    В России оценили вероятность создания «Чебурнета»

    Уиткофф раскрыл подробности переговоров США и Украины

    Все новости
