Трамп сравнил Путина и Зеленского

Трамп: С Зеленским сложнее договориться о мире на Украине, чем с Путиным

Американский президент Дональд Трамп сравнил российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского в контексте их отношения к урегулированию украинского кризиса. В интервью NBC News глава Белого дома пришел к выводу, что с Зеленским сложнее договориться о мире.

«Я удивлен, что Зеленский не хочет заключать сделку. Скажите Зеленскому, чтобы он заключил сделку, потому что Путин готов к сделке», — подчеркнул президент Соединенных Штатов.

Трамп дал интервью после того, как мировые лидеры начали критиковать решение США ослабить санкции против российской нефти. Он, в частности, пообещал восстановить прежние ограничения для РФ, когда цены на энергоресурсы на мировом рынке стабилизируются.