Женщина уличила любимого мужа в анонимном донорстве сперме

Жительница Великобритании уличила мужа в анонимном донорстве спермы

60-летняя жительница Великобритании рассказала, что муж, с которым она 20 лет состояла в браке, оказался нелегальным донором спермы. Об этом пишет Metro.

Обманутая женщина представилась журналистам именем Мэри Томсон и назвала 45-летнего супруга Дэвидом. По ее словам, она уличила его, когда наткнулась пластиковый контейнер и папку с бумагами о донорстве спермы в глубине его шкафа.

Как выяснилось, последние пять лет Дэвид отдавал свою сперму молодым женщинам. Он связывался с клиентками в возрасте от 20 до 30 лет в социальных сетях, а затем сам доставлял им биоматериал. Каждый раз он придумывал себе новое имя, чтобы оставаться анонимным.

Пока Мэри работала по 12 часов в день, ее муж сидел дома и, как она выразилась, «неистово мастурбировал». Женщина уверена, что за эти годы Дэвид стал отцом по меньшей мере 10 детей.

Мэри объясняет действия мужа фетишем на оплодотворение. По ее словам, он предлагал женщинам возможность забеременеть и через обычный половой акт. «Он отчаянно хотел иметь как можно больше детей», — заявила она.

После такого открытия Мэри переехала к своей дочери, потом жила в приюте для бездомных, но в конце концов вернулась домой. Сейчас Дэвид проходит лечение от сексуальной зависимости, но женщина больше не может воспринимать его как мужа. На все обвинения супруги мужчина сказал, что был не особо успешным донором и даже не получал за это деньги.

Ранее сообщалось, что жительница США стала жертвой донора спермы и родила от него дочь. Отец ее ребенка оказался носителем опасного наследственного заболевания и скрывал это.

