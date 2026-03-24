19:57, 24 марта 2026Мир

Эрдоган высказался о вступлении Турции в войну с Ираном

Эрдоган: Турция настроена держаться вне нынешнего конфликта на Ближнем Востоке
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mustafa Kamaci / Presidential Press Office / Handout / Reuters

Турция принципиально настроена держаться вне нынешнего конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

«Мы полны решимости сохранить нашу страну за пределами этого огненного кольца. Мы решительно не хотим, чтобы война превратилась в войну на истощение между странами региона», — отметил турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул, что в условиях войны на Ближнем Востоке Турция намерена принимать суверенные решения, руководствуясь собственными интересами. По его словам, стороны конфликта прибегают к хитростям в попытках втянуть в него другие страны, однако Анкара успешно обходит эти «ловушки».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность вступления в войну с Ираном. Как утверждается, страны Персидского залива «теряют терпение» из-за иранских атак на объекты инфраструктуры.

    Последние новости

    Саудовский принц может затянуть конфликт США и Ирана. Войну называют исторической возможностью для передела Ближнего Востока

    Список допущенных к работе в такси машин расширили

    Стюардесса перепутала обычный лед с сухим и спровоцировала ожог у пассажирки самолета

    Комик-иноагент покаялся за возмутившую зрителей шутку о женщинах

    Дима Билан решил избавиться от загородного дома в Подмосковье

    Эрдоган высказался о вступлении Турции в войну с Ираном

    Раскрыт способ снизить риск отторжения зубных имплантов

    Больше десяти человек пострадали при двух ударах по агропредприятию в российском регионе

    Долина снизила цену на выступления на фоне скандала

    Консервы с сайрой довели чиновника Россельхознадзора до превышения полномочий

    Все новости
