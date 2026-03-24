Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:13, 24 марта 2026

МАГАТЭ предложило России экстренные меры по Запорожской АЭС

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предложил России и Украине начать переговоры о перемирии в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на фоне отключения линии электропередач «Днепровская». Об этом пресс-служба агентства сообщила в социальной сети X.

«МАГАТЭ инициирует переговоры с обеими сторонами об установлении локального режима прекращения огня для проведения ремонта поврежденной линии электропередачи», — говорится в публикации.

Отмечается, что электрообеспечение станции сейчас идет лишь по одной из линий.

Ранее стало известно, что в феврале Вооруженные силы Украины пытались атаковать территорию у Запорожской АЭС тысячами беспилотных летательных аппаратов. По словам постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, хотя Киев не наносит удары непосредственно по ядерному объекту, атакам постоянно подвергается город-спутник станции Энергодар.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok