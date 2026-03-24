МАГАТЭ предложило России экстренные меры по Запорожской АЭС

МАГАТЭ предложило РФ и Украине перемирие в районе Запорожской АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предложил России и Украине начать переговоры о перемирии в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на фоне отключения линии электропередач «Днепровская». Об этом пресс-служба агентства сообщила в социальной сети X.

«МАГАТЭ инициирует переговоры с обеими сторонами об установлении локального режима прекращения огня для проведения ремонта поврежденной линии электропередачи», — говорится в публикации.

Отмечается, что электрообеспечение станции сейчас идет лишь по одной из линий.

Ранее стало известно, что в феврале Вооруженные силы Украины пытались атаковать территорию у Запорожской АЭС тысячами беспилотных летательных аппаратов. По словам постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, хотя Киев не наносит удары непосредственно по ядерному объекту, атакам постоянно подвергается город-спутник станции Энергодар.