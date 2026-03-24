Ульянов: У ЗАЭС за последний месяц уничтожили более 2 тысяч украинских БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последний месяц пытались атаковать территорию у Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) тысячами беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, в настоящее время Киев не наносит удары по самой станции, однако атакам постоянно подвергается город-спутник ЗАЭС Энергодар.

«Сейчас по Запорожской АЭС не наносятся удары. Но удары БПЛА [фиксируются] рядом, по Энергодару. За последний месяц [российскими военными] уничтожено более 2 тысяч БПЛА ВСУ», — объяснил Ульянов.

Ранее президент России Владимир Путин раскрыл процент контролируемых Украиной территорий в Донецкой народной республики (ДНР). По его словам, речь идет примерно о 15 процентах земель.