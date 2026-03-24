14:45, 24 марта 2026Силовые структуры

Раскрыто число нарушений иностранцами в российском городе

В Балашихе полиция выявила 152 нарушения, допущенных иностранцами
Варвара Митина (редактор)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В подмосковной Балашихе полиция во время рейда выявила 152 нарушения, которые допустили иностранцы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по Московской области.

Особое внимание правоохранители уделили строительным объектам, хостелам и территории, прилегающей к железнодорожной станции Ольгино.

В ходе проверки зафиксированы нарушения режима пребывания, незаконного осуществления трудовой деятельности и иммиграционных правил. В отношении 129 уроженцев государств Средней и Центральной Азии составлено 152 административных материала. 17 иностранцев будут выдворены из России за повторные нарушения в течение года.

Ранее сообщалось, что с 2022 по 2026 год доля российских компаний, готовых нанимать мигрантов, взлетела с 5 до 40 процентов.

    Последние новости

    Еще одна страна заинтересовалась российской нефтью из-за войны в Иране

    Певица Зара выступила против ИИ-исполнителей

    Ливан решил принять меры против Ирана

    В Европе перенесли публикацию плана по российской нефти

    ЦБ Турции приготовился к распродаже золота ради спасения лиры

    Стало известно место похорон замглавы комитета Госдумы по обороне

    Россиянам предложили кулич за 100 тысяч рублей

    Стало известно об орудующих на украинских сайтах знакомств «самках людоловов»

    В Московском зоопарке проснулись еноты-полоскуны

    Работавший во ФСИН комик опроверг популярный стереотип о профессии

    Все новости
