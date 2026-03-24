Раскрыто число нарушений иностранцами в российском городе

В Балашихе полиция выявила 152 нарушения, допущенных иностранцами

В подмосковной Балашихе полиция во время рейда выявила 152 нарушения, которые допустили иностранцы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по Московской области.

Особое внимание правоохранители уделили строительным объектам, хостелам и территории, прилегающей к железнодорожной станции Ольгино.

В ходе проверки зафиксированы нарушения режима пребывания, незаконного осуществления трудовой деятельности и иммиграционных правил. В отношении 129 уроженцев государств Средней и Центральной Азии составлено 152 административных материала. 17 иностранцев будут выдворены из России за повторные нарушения в течение года.

Ранее сообщалось, что с 2022 по 2026 год доля российских компаний, готовых нанимать мигрантов, взлетела с 5 до 40 процентов.