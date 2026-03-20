РИА Новости: Доля готовых нанимать мигрантов компаний в России взлетела до 40 %

С 2022-го по 2026 год доля российских компаний, готовых нанимать мигрантов, взлетела с 5 до 40 процентов. Об этом со ссылкой на подсчеты DBS Group (занимается комплексным подбором персонала) сообщает РИА Новости.

По их оценке, такая динамика связана с острым дефицитом квалифицированных кадров на рынке, а также с нехваткой работников в ряде других сфер.

Например, значительно возрос спрос на иностранцев в качестве таксистов и курьеров. Заработная плата курьеров находится в диапазоне 70-80 тысяч рублей плюс чаевые. В строительстве доход начинается от 60 тысяч рублей для неквалифицированных работников и от 80 тысяч для квалифицированных специалистов и техников.

Ранее сообщалось, что Госдума отклонила законопроект фракции «Новые люди» о введении лимита на перевод мигрантами средств за рубеж в размере их официально подтвержденной зарплаты. В правительстве также посчитали, что инициатива требует существенной доработки.