08:42, 20 марта 2026Экономика

Доля готовых нанимать мигрантов компаний в России взлетела

Платон Щукин
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

С 2022-го по 2026 год доля российских компаний, готовых нанимать мигрантов, взлетела с 5 до 40 процентов. Об этом со ссылкой на подсчеты DBS Group (занимается комплексным подбором персонала) сообщает РИА Новости.

По их оценке, такая динамика связана с острым дефицитом квалифицированных кадров на рынке, а также с нехваткой работников в ряде других сфер.

Например, значительно возрос спрос на иностранцев в качестве таксистов и курьеров. Заработная плата курьеров находится в диапазоне 70-80 тысяч рублей плюс чаевые. В строительстве доход начинается от 60 тысяч рублей для неквалифицированных работников и от 80 тысяч для квалифицированных специалистов и техников.

Ранее сообщалось, что Госдума отклонила законопроект фракции «Новые люди» о введении лимита на перевод мигрантами средств за рубеж в размере их официально подтвержденной зарплаты. В правительстве также посчитали, что инициатива требует существенной доработки.

    Последние новости

    «Если дело дойдет до крайностей». Иран сочли способным стереть с лица Земли две страны и обрушить мировую экономику

    Дмитриев призвал ЕС признать ошибки и сменить руководство

    В Крыму обратились к президенту Турции после высказанной позиции по полуострову

    Макаревичу пришлось прятаться под лестницей из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Россиянин лишился 3 миллионов рублей из-за пенальти на 90-й минуте в матче Лиги чемпионов

    Комик с неизлечимой формой рака расправился с тестем и попытался застрелить жену

    Израиль ударил по Сирии

    Зеленский подставил Мерца на саммите лидеров ЕС

    Поставки российской говядины в страну БРИКС оказались рекордными

    Похудевшая на 60 килограммов модель показала фигуру

    Все новости
