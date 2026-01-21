Госдума отказалась ограничивать вывод денег из страны мигрантами

Госдума отклонила законопроект о лимите на переводы денег за рубеж мигрантами

Депутаты Госдумы отклонили в первом чтении законопроект, предложенный представителями фракции «Новые люди», о введении лимита на перевод мигрантами средств за рубеж в размере их официально подтвержденной зарплаты. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ предполагал внесение поправок в закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Он должен был коснуться нерезидентов, работающих в стране по трудовым и гражданско-правовым договорам.

Его авторы полагали, что изменения позволят вывести значительную часть доходов трудовых мигрантов из серой зоны в легальное поле, что повысит налоговые сборы. Однако комитет Госдумы по финансовому рынку посчитал, что предложенные поправки носят «фрагментарный характер и оставляют большие пробелы в регулировании». В частности, законопроект не предусматривает эффективный механизм администрирования ограничений и не устанавливает ответственность за нарушения.

Правительство также считает, что законопроект требует существенной доработки. В нем не определены порядок предоставления декларации о доходах и способы проверки указанных сведений.

Кроме того, отмечается в правительственном отзыве, существуют риски негативного сценария, то есть роста незаконного осуществления трудовой деятельности. Отдельно оговаривается, что результатом поправок может стать увеличение вывоза наличных в страны ЕАЭС, поскольку в его отношении не принимаются меры таможенного контроля.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой призвал изменить правила открытия банковских счетов мигрантами. По его мнению, такую возможность должен давать только загранпаспорт, а не внутренний паспорт другого государства. Также он считает, что у мигранта не должно быть двух счетов в разных банках.