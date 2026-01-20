Реклама

Экономика
Экономика
14:16, 20 января 2026Экономика

В России предложили новый принцип открытия банковских счетов

Депутат Луговой: В России нужно установить принцип «один мигрант — один банк»
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России нужно изменить правила открытия банковских счетов мигрантами. К этому призвал первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Его процитировало ТАСС.

Во-первых, парламентарий предложил обязать банки открывать счета для мигрантов только по загранпаспортам. В настоящее время кредитные организации могут использовать для этих целей внутренние документы других стран. Во-вторых, Луговой считает нужным ограничить количество банковских счетов для мигрантов.

«Необходимо законодательно установить: один мигрант — один банк», — сказал он.

Ранее сообщалось, что трудовые мигранты из Таджикистана, Узбекистана и других бывших союзных республик стали обходиться российским нанимателям дороже, чем их конкуренты из Бангладеш, Китая, Индии и других государств Южной и Восточной Азии. Эксперты выяснили, что застройщики ищут кадры как можно дальше от России, так как пытаются удешевить производство.

