08:16, 24 марта 2026

Россиянам раскрыли влияние обвала рубля на вклады в банке

Экономист Лобода: Вклады в банках — надежный инструмент даже при обвале рубля
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Член РАСО, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода в разговоре с агентством «Прайм» раскрыл влияние обвала рубля на вклады в банке.

Экономист в первую очередь отметил, что рублевые депозиты остаются самым важным инструментом хранения денег в России. К концу февраля текущего года общая сумма на депозитах в российских банках достигла 71 триллиона рублей и стала историческим рекордом.

«Депозиты — почти безрисковый финансовый инструмент, значит, он будет пользоваться большим спросом у консервативных инвесторов всегда, пока работает стабильно российская банковская система», — добавил Лобода.

Эксперт считает, что доллар на сегодняшний день слишком нестабилен, но к концу марта он может быть в рамках 80-83-х рублей, а к концу весны рубль может упасть до 85-87 за доллар.

Лобода уверен, что высокие процентные ставки по вкладам в России могут сдержать возможный рост инфляции, если она будет вызвана внешними или внутренними неблагоприятными факторами.

Кроме того, депозиты являются самым безопасным и стабильным способом для сбережения финансов россиян, так как в них полностью отсутствуют геополитические риски.

Ранее глава аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг оценил влияние курса доллара на доходы российского бюджета.

