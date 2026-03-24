07:45, 24 марта 2026Россия

В России указали на план Трампа объявить виноватого в провальной войне против Ирана

Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Американский лидер Дональд Трамп планирует объявить виноватого в провале военной операции против Ирана. Им вероятно, станет министр войны США Пит Хегсет, который настаивал на том, что конфликт станет «легкой прогулкой на Ближнем Востоке», указал российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

«Именно Хегсет был в публичном поле самым яростным поборником войны и все это время горячо доказывал, что она вот-вот закончится полной победой США. [Вице-президент Джей Ди] Вэнс держался в стороне, а [госсекретарь Марко] Рубио был весьма осторожен, предоставив горячему Хегсету играть роль первой скрипки при дирижере Трампе», — отметил Пушков.

По его словам, это может быть один из доводов, который Трамп применит, чтобы выпутаться из «иранской ловушки». Он также может прибегнуть к подаче устранения части иранского руководства как уже состоявшуюся смену режима в стране.

Третьим доводом для американского лидера может стать тема цены на топливо — закрытия Ормузского пролива. «С самого начала судьба 20-мильного узкого прохода между Ираном и Оманом в Индийский океан была ахиллесовой пятой военной стратегии Вашингтона против Тегерана. В Тегеране это прекрасно понимали — и, образно говоря, поразили именно эту "пяту"», — указал сенатор.

Если Трампу удастся разблокировать Ормузский пролив, это станет для него основным доводом в пользу победы в конфликте, уверен эксперт.

Все это говорит о том, что, несмотря на превосходящую военную мощь Соединенных Штатов, властям страны надо срочно искать выход из этой войны. «Рискованные заявления о переговорах с Тегераном, которых, как заявляет иранская сторона, на деле нет, долго цены на нефть ниже 100 долларов за баррель не удержат», — заключил Пушков.

Ранее The Economist написал, что у США осталось всего четыре сценария завершения войны с Ираном, но ни один из них не выглядит выигрышным.

