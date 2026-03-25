19:58, 25 марта 2026Мир

Страна ЕС сняла санкции против России

Болгария сняла санкции против России для поставки комплектующих на АЭС
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

Болгария сняла санкции против России для поставки комплектующих на АЭС «Козлодуй». Об этом сообщает Болгарское национальное радио (БНР).

В правительстве объяснили, что главным приоритетом при эксплуатации электростанции является поддержание высочайшего уровня технической и ядерной безопасности.

«АЭС "Козлодуй" — единственная атомная электростанция в Болгарии и крупнейший производитель электроэнергии в стране, которая обеспечивает более трети от годового производства», — отмечается в сообщении.

Ранее лидер Новой демократической партии Сербии, депутат Народной скупщины и кандидат в президенты страны на выборах 2022 года Милош Йованович заявил, что Сербия никогда не будет вводить санкции против России.

