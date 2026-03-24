Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:00, 24 марта 2026

В Сербии высказались о введении санкций против России

Депутат Милош Йованович: Сербия никогда не введет санкции против России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Сербия никогда не будет вводить санкции против России. На это в интервью «Ленте.ру» указал лидер Новой демократической партии Сербии, депутат Народной скупщины и кандидат в президенты страны на выборах 2022 года Милош Йованович.

«Сербия ни при каких обстоятельствах не должна вводить санкции против России», — подчеркнул он.

По словам депутата, подобное развитие событий в стране просто недопустимо. Эту идею, добавил парламентарий, и защищает Новая демократическая партия. Йованович отметил, что возглавляемое им движение последовательно и прямо отстаивает свою позицию.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Сербия не вступит в Европейский союз без введения санкций против России. По ее словам, Белград должен лучше согласовывать свою внешнюю политику с Брюсселем.

Обсудить
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
© 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok