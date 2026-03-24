В Сербии высказались о введении санкций против России

Депутат Милош Йованович: Сербия никогда не введет санкции против России

Сербия никогда не будет вводить санкции против России. На это в интервью «Ленте.ру» указал лидер Новой демократической партии Сербии, депутат Народной скупщины и кандидат в президенты страны на выборах 2022 года Милош Йованович.

«Сербия ни при каких обстоятельствах не должна вводить санкции против России», — подчеркнул он.

По словам депутата, подобное развитие событий в стране просто недопустимо. Эту идею, добавил парламентарий, и защищает Новая демократическая партия. Йованович отметил, что возглавляемое им движение последовательно и прямо отстаивает свою позицию.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Сербия не вступит в Европейский союз без введения санкций против России. По ее словам, Белград должен лучше согласовывать свою внешнюю политику с Брюсселем.