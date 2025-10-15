Мир
12:28, 15 октября 2025Мир

Глава ЕК поставила Сербии связанное с Россией условие членства в ЕС

Фон дер Ляйен: Сербия не вступит в ЕС без введения санкций против России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Florion Goga / Reuters

Сербия не вступит в Европейский союз (ЕС) без введения санкций против России. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

«Сербии пришло время сделать конкретные шаги для присоединения к ЕС. Мы должны увидеть больший уровень соответствия нашей внешней политики, в том числе по санкциям против России», — заявила глава ЕК в ходе встречи с сербским президентом Александром Вучичем.

Фон дер Ляйен поздравила Сербию с достижением высокого уровня «выравнивания с внешней политикой ЕС», добавив при этом, что от страны «нужно больше» единения с внешнеполитической линией союза. Она подчеркнула, что Евросоюз хочет рассматривать Белград как надежного партнера.

Ранее Вучич заявил, что Сербия разочарована тем, что договор о поставках российского газа будет действовать только до конца 2025 года.

