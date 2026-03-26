Мужчина выиграл в лотерею 164 миллиона рублей спустя 10 лет неудач

Житель штата Северная Каролина, США, выиграл в лотерею, в которой пытал удачу на протяжении 10 лет. Об этом пишет UPI.

Дитрих Килпатрик рассказал, что покупка лотерейного билета стала для него частью рутины. 16 марта он поучаствовал в очередном розыгрыше, не ожидая ничего, и внезапно разбогател на два миллиона долларов (164 миллиона рублей). Такая крупная сумма пришла к мужчине спустя многие годы неудач.

«Вау, у меня есть все», — поделился эмоциями после выигрыша Килпатрик. Он признался, что потратит приз на ремонт дома, а оставшуюся часть пожертвует церкви.

Ранее сообщалось, что жительница штата Кентукки, США, разбогатела на 362 тысячи долларов из-за импульсивного решения купить другой лотерейный билет. «Я не могла дышать. Я дрожала, я не могла вести машину. Кажется, я потеряла сознание», — вспомнила свои эмоции победительница.