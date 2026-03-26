Россия объявила в розыск журналиста Владимира Соловьева

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

МВД России объявило в розыск бывшего журналиста газеты «Коммерсантъ» Владимира Соловьева. Об этом сообщает ТАСС.

Ему предъявлено обвинение по статье об участии в деятельности нежелательной организации. С санкции суда Соловьев заочно арестован.

Ранее сообщалось, что в Москве суд приговорил 29-летнюю журналистку «Дождя» (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов; признан в России нежелательной организацией) Валерию Кичигину (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к десяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии по делу о фейках о Вооруженных силах России.

