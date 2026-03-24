Журналистка «Дождя» получила в России 10 лет колонии

В Москве суд заочно приговорил журналистку «Дождя» Кичигину к 10 годам колонии

В Москве суд приговорил 29-летнюю журналистку «Дождя» (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов; признан в России нежелательной организацией) Валерию Кичигину (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к десяти годам колонии по делу о фейках о Вооруженных силах России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре столицы.

Утверждается, что в апреле 2022 года она опубликовала на своих страницах в соцсетях пост, который содержал заведомо ложную информацию о действиях российских военных, а также добавила от себя комментарий. Также в августе 2023 года Кичигина разместила фотоколлаж с изображением бойцов и военной техники под флагом России, также сообщив недостоверные сведения о действиях Российской армии.

Журналистка заочно арестована.

