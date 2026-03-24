12:29, 24 марта 2026

Школу с уклоном на вербовку детей в кришнаиты нашли в Подмосковье

В Подмосковье пресекли деятельность кришнаитской школы, составлены протоколы
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал 112

В Мытищах Московской области правоохранители пресекли деятельность кришнаитской школы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным источника, учреждение «Мир к лучшему» было незарегистрировано, а детей там заставляли молиться Кришне, совершать обряды и читать тематическую литературу. Также ученики носили там вымышленные духовные имена.

В самой школе работа с детьми велась с нарушением санитарных и противопожарных норм, составлены протоколы.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре осудят мужчину за организацию секты и изнасилования.

