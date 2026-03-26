Вероятность снегопада в Москве оценили

Синоптик Позднякова: Снегопад в первой пятидневке апреля маловероятен

Слухи об апрельском снегопаде в Москве преувеличены. Такое мнение телеканалу 360.ru высказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Осадки в первую пятидневку апреля действительно ожидаются, однако, согласно текущим прогнозам синоптика, температура в эти дни ниже нулевой отметки не опустится и будет держаться относительно высоко. В дневные часы, как заверяет Позднякова, столбики термометров поднимутся до плюс 10-12 градусов, положительной температура останется и по ночам. При таких показателях выпадение снега маловероятно, считает метеоролог. «Не стоит накликать беду раньше времени», — прокомментировала Позднякова.

Снегопад в первую пятидневку апреля спрогнозировал ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Выпасть он, как предполагает синоптик, должен перед Пасхой.