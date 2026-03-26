06:57, 26 марта 2026

В Госдуме понадеялись на полный запрет вейпов и назвали его сроки

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Парламентарии рассчитывают на возможность Госдумы выйти до конца восьмого созыва на законодательное решение, согласно которому в стране окончательно будут запрещены вейпы. Об этом сообщил член думского комитета по охране здоровья Султан Хамзаев в беседе с журналистами РИА Новости.

По его словам, Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поддержала полный запрет в России электронных сигарет и вейпов. Кроме того, он затронет также жидкости для их наполнения.

Как подчеркнул Хамзаев, он выступает за запрет вейпов на протяжении долгих лет еще с того момента, как эта угроза появилась в обществе. «Рассчитываю, что мы сможем выйти на законодательное решение по заключительному запрету до конца этого созыва», — добавил он.

Парламентарий добавил, что мера станет логическим завершением, то есть верной победой всех здравых сил общества.

Некоторые российские регионы уже начали на своем уровне активную борьбу с вейпами. Так, закон об их запрете приняли в Пензенской области. Он заработает с 1 сентября 2026 года.

