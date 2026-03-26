В Одессе уклонист расстрелял полицейских из автомата

Уклонист в Одессе открыл стрельбу из автомата по полицейским, есть пострадавшие

В Одессе мужчина, уклоняющийся от мобилизации, обстрелял полицейских из автомата. Видео с места происшествия опубликовано в Telegram-канале «Одесса INFO».

Изначально появилась информация о начавшейся стрельбе из окна автомобиля, в ходе которой были ранены силовики. По словам очевидцев, одного полицейского уже увезла машина скорой помощи.

Как уточняется, водитель открыл огонь по патрульным, когда те остановили его для проверки документов. Двое сотрудников получили огнестрельные ранения. Им оказывается помощь.

Чтобы задержать мужчину, в городе ввели специальную полицейскую операцию. Выяснилось, что стрелявший разыскивается за уклонение от мобилизации. На месте сейчас работают следователи. Подробности станут известны позднее.

Ранее сообщалось, что в Одессе отменили свадьбу из-за мобилизации жениха. Мужчину принудительно забрали, когда он уже ехал на церемонию бракосочетания.