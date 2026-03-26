Бывший СССР
26 марта 2026

В Одессе уклонист расстрелял полицейских из автомата

Уклонист в Одессе открыл стрельбу из автомата по полицейским, есть пострадавшие
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

В Одессе мужчина, уклоняющийся от мобилизации, обстрелял полицейских из автомата. Видео с места происшествия опубликовано в Telegram-канале «Одесса INFO».

Изначально появилась информация о начавшейся стрельбе из окна автомобиля, в ходе которой были ранены силовики. По словам очевидцев, одного полицейского уже увезла машина скорой помощи.

Как уточняется, водитель открыл огонь по патрульным, когда те остановили его для проверки документов. Двое сотрудников получили огнестрельные ранения. Им оказывается помощь.

Чтобы задержать мужчину, в городе ввели специальную полицейскую операцию. Выяснилось, что стрелявший разыскивается за уклонение от мобилизации. На месте сейчас работают следователи. Подробности станут известны позднее.

Ранее сообщалось, что в Одессе отменили свадьбу из-за мобилизации жениха. Мужчину принудительно забрали, когда он уже ехал на церемонию бракосочетания.

    Последние новости

    Иран разрешил России проход через Ормузский пролив

    Российский губернатор сообщил об опасности прилета БПЛА

    В МИД назвали число погибших от действий ВСУ россиян с 2022 года

    Букмекеры назвали фаворита Единой лиги ВТБ по баскетболу

    Живого человека нашли среди гор мусора в квартире умершей женщины

    Раскрыта защищающая от деменции поза для сна

    55-летняя телеведущая снялась в крошечном бикини для Sports Illustrated

    В Одессе уклонист расстрелял полицейских из автомата

    ВСУ атаковали Крым

    Экстренные службы прибыли на место падения обломков сбитого при подлете к Москве БПЛА

    Все новости
