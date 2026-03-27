Экономика
20:32, 27 марта 2026Экономика

Консьержам пригрозили тюрьмой за разговоры о жильцах

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Жильцы могут посадить консьержа в тюрьму за разговоры о них, пригрозил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в разговоре с ТАСС.

Парламентарий отметил, что консьержей, которые разглашают третьим лицам любую информацию о жильцах и их гостях, могут привлечь к уголовной ответственности, если пункт о конфиденциальности включен в должностную инструкцию, которую утверждают на общем собрании. Он добавил, что собственники жилья могут включить в требования к такому работнику, например, наличие российского гражданства.

Кошелев уточнил, что за нарушение пункта о разглашении информации консьерж «может быть уволен или привлечен к ответственности — вплоть до уголовной по статье 137 Уголовного кодекса РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»)». Максимальное наказание по ней — до двух лет тюрьмы. При использовании служебного положения консьержа могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей либо на сумму двухлетнего дохода или лишить свободы на срок до четырех лет.

Ранее юрист Софья Лукинова предупредила, что установка кондиционера без согласия соседей чревата штрафом.

