Россиян предупредили о штрафе за кондиционер

Юрист Лукинова: Самовольная установка кондиционера грозит штрафом

Самовольная установка сплит-системы в многоэтажном доме без одобрения соседей может обернуться штрафом. Об этом россиян предупредила начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова в беседе с «Известиями».

Размер штрафа составит до 2,5 тысячи рублей. Кроме того, собственника могут обязать демонтировать внешний блок кондиционера.

Для легальной установки необходимо получить согласие других жильцов на общем собрании, так как фасад дома, на котором устанавливают внешний блок, относится к общему имуществу. Если дом имеет особый архитектурный статус или является объектом культурного наследия, может также понадобиться разрешение органов местного самоуправления или жилищной инспекцией.

