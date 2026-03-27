Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:31, 27 марта 2026

Россиян предупредили о штрафе за кондиционер

Александра Качан (Редактор)

Фото: Pandum / Shutterstock / Fotodom

Самовольная установка сплит-системы в многоэтажном доме без одобрения соседей может обернуться штрафом. Об этом россиян предупредила начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова в беседе с «Известиями».

Размер штрафа составит до 2,5 тысячи рублей. Кроме того, собственника могут обязать демонтировать внешний блок кондиционера.

Для легальной установки необходимо получить согласие других жильцов на общем собрании, так как фасад дома, на котором устанавливают внешний блок, относится к общему имуществу. Если дом имеет особый архитектурный статус или является объектом культурного наследия, может также понадобиться разрешение органов местного самоуправления или жилищной инспекцией.

Ранее россиянами напомнили о риске получить штраф за мойку автомобиля во дворе. Сумма взыскания может достигать до трех тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok