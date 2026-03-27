Путин оценил 10-летний вклад Росгвардии в борьбу с преступностью

19:32, 27 марта 2026

Путин: Росгвардия за 10 лет стала надежным звеном в системе безопасности страны
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Росгвардия за 10 лет существования стала надежным звеном в системе безопасности страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая в Государственном Кремлевском дворце по случаю юбилея ведомства, передает ТАСС.

Глава государства со сцены поздравил личный состав Росгвардии и ветеранов спецслужбы с профессиональным праздником. Он отметил ее особый вклад в борьбу с терроризмом и преступностью, а также организованными группировками и наркобизнесом.

Росгвардия за 10 лет своего существования постоянно наращивала боевой потенциал, отметил Путин. Он призвал росгвардейцев «сделать все, чтобы минимизировать ущерб от любых преступных, диверсионных, враждебных действий против России». Главное, по его словам, «защитить жизнь, здоровье наших людей».

    Последние новости

    Рубио уличил Зеленского во лжи

    В Госдуме прокомментировали второй день переговоров с Конгрессом США

    Россиянам предрекли рост цен на отели в Анапе в ближайшие дни

    Xiaomi выпустила свой самый дешевый смартфон

    Выругавшийся матом в эфире Первого канала Кушанашвили раскрыл последствия этого поступка

    Эвелина Бледанс оценила фигуру голого 62-летнего Михаила Ефремова

    США предупредили о проблемах с поставками оружия Украине из-за войны в Иране

    Российские спасатели вытащили питона из санузла

    Одна страна заявила о возможности захватить Тегеран за две недели

    Перечислены профессии с самым высоким риском депрессии

    Все новости
