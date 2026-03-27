Путин оценил 10-летний вклад Росгвардии в борьбу с преступностью

Путин: Росгвардия за 10 лет стала надежным звеном в системе безопасности страны

Росгвардия за 10 лет существования стала надежным звеном в системе безопасности страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая в Государственном Кремлевском дворце по случаю юбилея ведомства, передает ТАСС.

Глава государства со сцены поздравил личный состав Росгвардии и ветеранов спецслужбы с профессиональным праздником. Он отметил ее особый вклад в борьбу с терроризмом и преступностью, а также организованными группировками и наркобизнесом.

Росгвардия за 10 лет своего существования постоянно наращивала боевой потенциал, отметил Путин. Он призвал росгвардейцев «сделать все, чтобы минимизировать ущерб от любых преступных, диверсионных, враждебных действий против России». Главное, по его словам, «защитить жизнь, здоровье наших людей».