Раскрыт главный козырь Ирана

Spiegel: Иран получил козырь, перекрыв движение по Ормузскому проливу

Иран значительно усилил свои позиции в военном конфликте с США и Израилем, перекрыв движение по Ормузскому проливу. Об этом пишет Spiegel, передает РИА Новости.

«Ормузский пролив — козырь Тегерана в противостоянии с Вашингтоном и Тель-Авивом. Здесь Иран может продемонстрировать свою мощь и спровоцировать противников, прежде всего Белый дом», — говорится в материале.

Сообщается, что перекрытие пролива стало причиной резкого роста цен на топливо во всем мире. Уточняется, что экономические последствия решения Тегерана также сказались на Вашингтоне. В издании отмечают, что Белый Дом считает позором, что Иран установил полный контроль над важнейшим мировым проливом.

