Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:01, 27 марта 2026

Раскрыт главный козырь Ирана

Spiegel: Иран получил козырь, перекрыв движение по Ормузскому проливу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Иран значительно усилил свои позиции в военном конфликте с США и Израилем, перекрыв движение по Ормузскому проливу. Об этом пишет Spiegel, передает РИА Новости.

«Ормузский пролив — козырь Тегерана в противостоянии с Вашингтоном и Тель-Авивом. Здесь Иран может продемонстрировать свою мощь и спровоцировать противников, прежде всего Белый дом», — говорится в материале.

Сообщается, что перекрытие пролива стало причиной резкого роста цен на топливо во всем мире. Уточняется, что экономические последствия решения Тегерана также сказались на Вашингтоне. В издании отмечают, что Белый Дом считает позором, что Иран установил полный контроль над важнейшим мировым проливом.

Ранее глава Народных сил обороны страны Мухузи Кайнеругаба заявил, что Уганда может захватить Тегеран всего за две недели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok