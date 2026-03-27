Одна страна заявила о возможности захватить Тегеран за две недели

В Уганде заявили о возможности захватить Тегеран за две недели

Уганда может захватить столицу Ирана Тегеран всего за две недели. Об этом заявил глава Народных сил обороны страны Мухузи Кайнеругаба. Соответствующий пост появился в его аккаунте в социальной сети Х.

«Нам потребуется не более двух недель, чтобы захватить Тегеран. Для этой задачи достаточно бригады UPDF (Народных сил обороны Уганды — прим. "Ленты.ру")», — сказано в сообщении.

Ранее Кайнеругаба заявил, что Уганда готова присоединиться к военному конфликту против Ирана в случае угрозы Израилю. Он также напомнил о поддержке Уганды со стороны Израиля и отметил, что на данный момент государство может оказать поддержку стране-союзнику.