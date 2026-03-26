15:47, 26 марта 2026Мир

Одна страна заявила о готовности присоединиться к конфликту против Ирана

Кайнеругаба: Уганда присоединится к войне с Ираном в случае угрозы Израилю
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters

Уганда готова присоединиться к военному конфликту против Ирана в случае угрозы Израилю. Об этом заявил командующий армией Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба на странице в социальной сети Х.

«Мы хотим, чтобы война на Ближнем Востоке закончилась прямо сейчас. Мир устал от нее. Но любые разговоры об уничтожении или разгроме Израиля втянут нас в войну. На стороне Израиля», — написал он.

Военачальник также напомнил о поддержке Уганды со стороны Израиля и отметил, что на данный момент государство может оказать поддержку стране-союзнику.

Ранее стало известно, что правительство Израиля выразило обеспокоенность перспективой скорого перемирия между США и Ираном. «В настоящее время позиции Тегерана и Вашингтона делают вероятность достижения соглашения крайне низкой или вовсе нулевой. Тем не менее [президент США Дональд] Трамп может нас удивить», — сообщается в публикации.

