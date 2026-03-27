США решили оказать давление на союзников по одному вопросу

NYT: Госсекретарь Рубио надавит на союзников США ради помощи в войне с Ираном

Госсекретарь Марко Рубио намерен на саммите «Большой семерки» (G7) надавить на союзников, чтобы они оказали американцам помощь в войне с Ираном. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает газета The New York Times (NYT) в пятницу, 27 марта.

«В пятницу утром во Франции главная тема встречи ведущих дипломатов стран "Большой семерки" будет посвящена войне в Иране, где госсекретарь Марко Рубио, как ожидается, будет призывать европейских и азиатских союзников помочь в возобновлении сообщения в Ормузском проливе», — указывает издание.

Ранее источники CNN заявили, что президент США Дональд Трамп попал в безвыходное положение. Как отметил телеканал, ни один из сценариев войны в Иране «не гарантирует успешного завершения конфликта».