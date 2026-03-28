Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
22:48, 28 марта 2026Интернет и СМИ

На Украине высмеяли новость о падении НЛО в Польше

Шарий: Польша и другие страны Европы будут сталкиваться с НЛО все больше
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Упавший в Польше неопознанный летающий объект (НЛО) с большой вероятностью был украинским дроном. Новость об «НЛО» высмеял украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

«Мы прекрасно догадываемся, что это за объект, кому он принадлежит, что за "неопознанный" груз он нес и кому. Таких неопознанных объектов будет все больше», — сказал он.

По его словам, европейские страны без особых проблем предоставляют свое воздушное пространство для «неопознанных объектов».

Ранее Шарий сообщил, что перед появлением украинских дронов над территорией Латвии в прибалтийской республике закрывали небо для гражданских полетов. Рига выпустила предупреждение, что в регионе с 23 по 24 марта будут проводиться учебные полеты авиации союзников. В эти же дни дронами были атакованы объекты в Ленинградской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok