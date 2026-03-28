На Украине высмеяли новость о падении НЛО в Польше

Шарий: Польша и другие страны Европы будут сталкиваться с НЛО все больше

Упавший в Польше неопознанный летающий объект (НЛО) с большой вероятностью был украинским дроном. Новость об «НЛО» высмеял украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

«Мы прекрасно догадываемся, что это за объект, кому он принадлежит, что за "неопознанный" груз он нес и кому. Таких неопознанных объектов будет все больше», — сказал он.

По его словам, европейские страны без особых проблем предоставляют свое воздушное пространство для «неопознанных объектов».

Ранее Шарий сообщил, что перед появлением украинских дронов над территорией Латвии в прибалтийской республике закрывали небо для гражданских полетов. Рига выпустила предупреждение, что в регионе с 23 по 24 марта будут проводиться учебные полеты авиации союзников. В эти же дни дронами были атакованы объекты в Ленинградской области.