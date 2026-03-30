Полковник Росгвардии признался в хищении миллионов на военном городке

Суд арестовал полковника Росгвардии Жеребцова за хищение 83,7 млн из бюджета

235-й гарнизонный военный суд заключил под стражу бывшего врио руководителя департамента строительства Росгвардии Сергея Жеребцова, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы, с которыми ознакомилось агентство.

Полковник пробудет в СИЗО до 15 мая. Он уже написал явку с повинной.

По версии следствия, 83,7 миллиона рублей были похищены во время строительства военного городка Новосибирского военного института войск национальной гвардии. Компания «Виту проект», которая получила контракт, вступила в преступный сговор с Жеребцовым и должностными лицами из «9-го Центра заказчика-застройщика Росгвардии» — вместе они продлили контракт и увеличили цену, хотя работы по нему были фактически прекращены.

Ранее в рамках этого дела суд арестовал генерального директора «Виту проект» Сергея Архипова и исполнительного директора Максима Козлова. Их обвиняют в мошенничестве.

