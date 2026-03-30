Российский университет решил подзаработать на мигрантах

В Карачаево-Черкесии суд приговорил сотрудников университета из-за мигрантов

В Карачаево-Черкесии суд вынес приговор руководству одного из региональных университетов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Бывшие ректор, проректор и начальник отдела получили условные сроки от двух до четырех лет. Их признали виновными по трем статьям, среди которых 322.1 («Организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан») и 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

По версии следствия, осужденные организовали фиктивное обучение 289 иностранцев, чтобы те могли оставаться в России. С 2021 по 2022 год руководство вуза оформляло подложные документы о прохождении обучения. На их основании иностранцам, срок легального пребывания которых истек, выдавались учебные визы. Никто из них реально не учился: вузу были нужны лишь доходы, а иностранцам — легальный статус.

Ранее в Москве осудили экс-полицейских за легализацию более двух тысяч мигрантов.