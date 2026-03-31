Людям с одним симптомом посоветовали провериться на рак сердца

Кардиолог Биттенкурт назвал одышку самым распространенным симптомом рака сердца
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог Марсело Биттенкурт назвал самый распространенный симптом рака сердца. Его слова передает издание Metropoles.

Как рассказал Биттенкурт, злокачественные новообразования сердца приводят к нарушению кровотока в этом органе. В результате у человека возникает одышка, которая может появляться и во время физических нагрузок, и когда он лежит, пояснил врач.

Этот симптом характерен для многих патологий сердечно-сосудистой системы, поэтому зачастую возникают сложности с диагностикой онкологического заболевания, добавил доктор. В связи с этим он посоветовал людям с хронической одышкой, которая сопровождается болью в груди, тахикардией, отеками ног, необъяснимой потерей веса и ночной потливостью, провериться на рак сердца.

Ранее диетолог Роб Хобсон рассказал, как нормализовать уровень холестерина в крови. С этой целью он призвал употреблять как можно больше клетчатки.

