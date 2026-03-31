16:13, 31 марта 2026

Дефицит российского бюджета за два месяца оценили в 5,6 триллиона рублей

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Здание Главного казначейства. Фото: Екатерина Ветохина / ТАСС

По итогам первых двух месяцев 2026 года дефицит федерального бюджета России достиг 5,57 триллиона рублей. Об этом со ссылкой на отчет Федерального казначейства об исполнении бюджета на 1 марта пишет «Интерфакс».

Такой результат примерно в полтора раза больше, чем оценка Минфина, сообщавшего о сложившемся в январе-феврале дефиците в размере 3,45 триллиона рублей.

В законе о бюджете на 2026 год по итогам 12 месяцев запланирован дефицит на уровне 3,786 триллиона рублей.

Столь существенная разница связана с расхождением в доходах. По данным казначейства, они составили 2,5 триллиона рублей, а по данным Минфина — 4,77 триллиона. Одним из объяснений называют календарь. Последний день февраля пришелся на субботу, поэтому часть налоговых платежей технически могла пройти 2 марта, то есть в первый рабочий день.

Расходы в двух оценках различаются незначительно — 8,09 триллиона рублей у казначейства против 8,22 триллиона у Минфина.

Ранее Институт экономической политики (ИЭП) предупредил о нарастающих рисках существенного роста дефицита бюджета, потому что доходы продолжают отставать от графика, а расходы, напротив, опережают его. При этом речь идет не только о проблемах с нефтегазовыми доходами, но и о падении ненефтегазовых доходов по сравнению с ожиданиями.

