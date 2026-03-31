В США сделали предупреждение после атаки Ирана

CNN: Потеря Е-3 лишит США возможности обнаруживать цели на расстоянии

Уничтожение Ираном самолета дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS ВВС США может лишить Вашингтон способности обнаруживать цели на расстоянии. Такое мнение озвучил телеканал CNN.

Бывший полковник ВВС США Седрик Лейтон заявил в эфире телеканала, что это может негативно сказаться на способности Вашингтона управлять боевой авиацией, направлять самолёты к целям и обеспечивать их защиту от возможных столкновений.

«Важнейший» американский самолет E-3 Sentry был поврежден при ударе Ирана по авиабазе Принц-Султан в Саудовской Аравии. Отмечается, что E-3 Sentry играет ключевую роль в управлении боевым пространством, отслеживании БПЛА.