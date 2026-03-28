«Важнейший» самолет США оказался поврежден при ударе Ирана

WSJ: При ударе Ирана по базе пострадал американский самолет E-3 Sentry

«Важнейший» американский самолет E-3 Sentry был поврежден при ударе Ирана по авиабазе Принц-Султан в Саудовской Аравии. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских и арабских чиновников.

Отмечается, что E-3 Sentry играет ключевую роль в управлении боевым пространством, отслеживании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также ракет и других самолетов за сотни километров.

Также сообщалось, что в результате атаки пострадали несколько американских военных. По словам чиновников, удар был нанесен при помощи ракет и беспилотников.

Ранее экс-советник американского президента Дональда Трампа и бывший директор Совета национальной безопасности США по исламским странам Нейт Суонсон заявил, что конфликт Соединенных Штатов и Ирана не закончится быстро. По его словам, иррациональная уверенность обеих сторон в своих силах вызывает беспокойство.