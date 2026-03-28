WSJ: Американские солдаты пострадали при ударе Ирана по базе в Саудовской Аравии

Иран нанес удар по военной базе США в Саудовской Аравии. В результате пострадали несколько американских военнослужащих, сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на саудовских и американских чиновников.

В материале не уточняется количество пострадавших солдат. Сообщается также, что было повреждено несколько американских самолетов-заправщиков. Как сообщили чиновники, удар был нанесен при помощи ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Ранее стало известно, что Израиль и США в очередной раз атаковали АЭС в Бушере.