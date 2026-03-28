00:48, 28 марта 2026Мир

Израиль и США в очередной раз атаковали АЭС в Бушере

ОАЭИ: Израиль и США в третий раз ударили по АЭС в Бушере
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Атомная электростанция в иранском Бушере в третий раз подверглась атаке со стороны Израиля и США. Об этом сообщает Организация по атомной энергии Ирана.

Запуск по АЭС был произведен вечером 27 марта. По предварительным данным, никто не пострадал, объект также не получил никаких серьезных повреждений. «Уже в третий раз за время навязанной войны атомная электростанция Бушера стала объектом нападения американо-сионистского врага», — говорится в сообщении ОАЭИ.

В организации отметили, что удары по мирным ядерным объектам — это вопиющее нарушение международных правил и обязательств по обеспечению их неприкосновенности от военных ударов. Там также подчеркнули, что такие атаки могут поставить под угрозу безопасность всего региона.

В прошлый раз АЭС в Бушере была атакована 24 марта.

