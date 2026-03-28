21:50, 28 марта 2026

Экс-советник Трампа назвал два варианта развития конфликта США с Ираном

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Конфликт Соединенных Штатов и Ирана не закончится быстро. Такое мнение выразил экс-советник американского президента Дональда Трампа и бывший директор Совета национальной безопасности США по исламским странам Нейт Суонсон в интервью изданию Politico.

По его словам, иррациональная уверенность обеих сторон в своих силах вызывает беспокойство. «Поэтому я думаю, что война, вероятно, продлится дольше, чем кто-либо предполагал», — пояснил он. Штаты «надолго застрянут в конфликте», и война продолжит обостряться, считает Суонсон.

Тем временем Тегеран стал куда более жестким и менее гибким в международных отношениях, отмечает экс-советник Трампа. В настоящее время Иран себя чувствует очень уверенно и не собирается капитулировать. «Вам либо придется обострить ситуацию, либо пойти на компромисс. Есть лишь два варианта», — назвал два варианта развития конфликта Суонсон.

Ранее такое же мнение высказывал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис. По его словам, США в конфликте с Ираном оказались перед выбором: свернуть конфликт сейчас или пойти по пути эскалации, которая может «принести много боли».

    Последние новости

    США объявили о прибытии на Ближний Восток более трех тысяч морских пехотинцев

    В США испугались «критических» последствий войны с Ираном

    В России резко раскритиковали два требования Зеленского

    Самолет США объявил чрезвычайное положение во время полета

    На Украине высмеяли новость о падении НЛО в Польше

    Чемпионка UFC ответила отказавшемуся считать ММА подходящим спортом для женщин

    Стало известно об ударе «Кинжалами» по аэродрому ВСУ

    ВСУ атаковали Крым

    Более 100 тысяч жителей российского региона остались без света из-за ливней

    Ученый назвал неочевидный симптом рака

    Все новости
