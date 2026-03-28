Экс-советник Трампа назвал два варианта развития конфликта США с Ираном

Экс-советник Трампа Суонсон: США надолго застрянут в войне с Ираном

Конфликт Соединенных Штатов и Ирана не закончится быстро. Такое мнение выразил экс-советник американского президента Дональда Трампа и бывший директор Совета национальной безопасности США по исламским странам Нейт Суонсон в интервью изданию Politico.

По его словам, иррациональная уверенность обеих сторон в своих силах вызывает беспокойство. «Поэтому я думаю, что война, вероятно, продлится дольше, чем кто-либо предполагал», — пояснил он. Штаты «надолго застрянут в конфликте», и война продолжит обостряться, считает Суонсон.

Тем временем Тегеран стал куда более жестким и менее гибким в международных отношениях, отмечает экс-советник Трампа. В настоящее время Иран себя чувствует очень уверенно и не собирается капитулировать. «Вам либо придется обострить ситуацию, либо пойти на компромисс. Есть лишь два варианта», — назвал два варианта развития конфликта Суонсон.

Ранее такое же мнение высказывал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис. По его словам, США в конфликте с Ираном оказались перед выбором: свернуть конфликт сейчас или пойти по пути эскалации, которая может «принести много боли».