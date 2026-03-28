21:29, 28 марта 2026Мир

В США назвали два пути в войне с Ираном

Дэвис: Иран начал выдвигать ультиматумы США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: DOD Photo by Staff Sgt. Alexander Nieves / Globallookpress.com

США в конфликте с Ираном оказались перед выбором: свернуть конфликт сейчас или пойти по пути эскалации, которая может «принести много боли». Такое мнение высказал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в социальной сети X.

Он указал, что Тегеран потребовал от Вашингтона «убрать все свои базы из региона» и выплатить репарации за нанесенный ущерб. «Речь больше не идет об иранских ядерных объектах; Иран стремится стать "единственным государством, способным обеспечивать безопасность и беспрепятственный проход через Ормузский пролив"», — отметил эксперт.

По его словам, США уже не могут избежать всех последствий конфликта, но сейчас у них есть шанс предотвратить наиболее серьезные. Продолжение войны может дорого обойтись Вашингтону, подчеркнул Дэвис.

Ранее Иран запустил ракеты с нарисованными гробами по объектам США и Израиля. Также Исламская республика нанесла дроновый удар по крупнейшему транспортному центру Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Тель-Авиве.

