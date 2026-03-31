12:46, 31 марта 2026Культура

Звезда «Кухни» развелась после девяти лет брака

Актриса Елена Подкаминская развелась с Денисом Гущиным
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская развелась с Денисом Гущиным после девяти лет брака. Об этом пишет StarHit.

Отмечается, что иск подал муж актрисы в декабре 2025 года. Суд дал супругам время на примирение, но 31 марта развод все же был оформлен официально.

Подкаминская и Гущин были женаты с 2017 года, у пары двое детей — дочь Ева и сын Александр. У актрисы также есть дочь Полина от первого брака.

В декабре 2025 года сообщалось, что актер театра и кино, звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев и актриса Татьяна Арнтгольц развелись. Пара поженилась в 2020 году, в 2021 году у них родился сын Данила, который стал вторым ребенком для Арнтгольц и первенцем для Богатырева.

