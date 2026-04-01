Швейцария задумалась о снятии санкций с России из-за ситуации в ЕС

Швейцария думает о том, чтобы снять санкции против России, соответствующие дискуссии активизировались в парламенте страны на фоне войны США с Ираном и сложной ситуации с энергоресурсами в Европейском союзе. Об этом рассказал депутат Швейцарской народной партии (ШНП) Жан-Люк Аддор в интервью «Известиям».

«Швейцарская народная партия, самая крупная политическая сила в стране, неоднократно выступала против санкций в отношении Российской Федерации, поскольку мы считаем их несовместимыми со швейцарским нейтралитетом. Эта позиция также была публично озвучена в ходе недавних парламентских дебатов», — сказал он.

По его словам, в нынешних условиях Швейцарии жизненно необходимо сохранять свободу действий и диверсифицировать источники поставок, однако одним из препятствий этому являются санкции против РФ.

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис выразил надежду на восстановление связей между странами Запада и Россией, отметив, что конфедерация продолжит прилагать усилия в этом направлении.