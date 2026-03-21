Европейская страна нацелилась на восстановление связей с Россией

Глава МИД Швейцарии Кассис выразил надежду на восстановление связей с Россией

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис выразил надежду на восстановление связей между странами Запада и Россией, отметив, что конфедерация продолжит прилагать усилия в этом направлении. Его слова прозвучали в интервью изданию Le Temps.

Министр напомнил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в которой Швейцария председательствует в 2026 году, должна служить платформой для диалога, особенно в условиях, когда страны перестали контактировать друг с другом.

«Именно в этом заключается призвание Швейцарии — добиваться налаживания диалога между ними, в частности с Россией», — заключил он.

Ранее Кассис заявил, что Швейцария готова провести новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине.