Глава МИД Швейцарии высказался о возможности провести новый раунд переговоров по Украине

Глава МИД Кассис: Швейцария готова провести новый раунд переговоров по Украине

Швейцария готова провести новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в интервью газете Le Temps заявил глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис.

«Думаю, что да», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Министр подчеркнул, что конфедерация способна организовать переговоры между сторонами, и отметил, что если Швейцария сохранит стабильность в дипломатических отношениях, то связи между странами постепенно восстановятся.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Россией по Украине продолжаются практически каждый день, и операция против Ирана никак не влияет на это. Он подчеркнул, что Вашингтон не переводит работу по урегулированию украинского конфликта на второй план.