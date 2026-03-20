Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:56, 20 марта 2026Мир

Трамп высказался о переговорах с Россией по Украине

ТАСС: Трамп заявил, что переговоры по Украине идут почти каждый день
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп ответил на вопрос ТАСС о переговорах по украинскому конфликту.

По словам американского лидера, переговоры с Россией по Украине продолжаются практически каждый день, и операция против Ирана никак не влияет на это.

Трамп подчеркнул, что США не переводят работу по урегулированию украинского конфликта на второй план.

«Думаю, это будет сделано (достигнута договоренность — прим. «Ленты.ру»)», — добавил Трамп.

До этого Дональд Трамп назвал преимущество президента России Владимира Путина перед украинским лидером Владимиром Зеленским, отметив, что со вторым вести дела и решать вопросы очень сложно.

А еще 15 марта Трамп заявил о том, что Зеленский не хочет заключать сделку о завершении конфликта на Украине, даже несмотря на то, что «Путин к ней уже готов».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok