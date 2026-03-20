Трамп высказался о переговорах с Россией по Украине

ТАСС: Трамп заявил, что переговоры по Украине идут почти каждый день

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп ответил на вопрос ТАСС о переговорах по украинскому конфликту.

По словам американского лидера, переговоры с Россией по Украине продолжаются практически каждый день, и операция против Ирана никак не влияет на это.

Трамп подчеркнул, что США не переводят работу по урегулированию украинского конфликта на второй план.

«Думаю, это будет сделано (достигнута договоренность — прим. «Ленты.ру»)», — добавил Трамп.

До этого Дональд Трамп назвал преимущество президента России Владимира Путина перед украинским лидером Владимиром Зеленским, отметив, что со вторым вести дела и решать вопросы очень сложно.

А еще 15 марта Трамп заявил о том, что Зеленский не хочет заключать сделку о завершении конфликта на Украине, даже несмотря на то, что «Путин к ней уже готов».