Трамп назвал преимущество Путина перед Зеленским

19:31, 20 марта 2026Мир

Трамп: С Зеленским гораздо сложнее вести дела, чем с Путиным
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

С президентом Украины Владимиром Зеленским гораздо сложнее вести дела, чем с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, его слова приводит MS Now.

«Он сказал, что с Зеленским очень сложно решать вопросы. Он сказал, что с Зеленским гораздо сложнее вести дела, чем с Путиным. По его словам, он [Зеленский] делает все в политических целях и ради самопиара», — сообщила журналист телеканала Стефани Рул, взявшая комментарий у американского лидера.

По ее словам, Трамп выражает больше доверия к Путину, чем к кому-либо из европейских союзников США. Также глава государства добавил, что российский президент «не боится Европы».

15 марта Трамп заявил, что Зеленский не хочет заключать сделку о завершении конфликта на Украине. По его словам, Путин «уже к ней готов».

