Стала известна судьба пропавших в Таиланде фитнес-модели и владельца ритуальной конторы

Российские модель и бизнесмен нашлись в Москве после пропажи в Таиланде

Пропавшие в Таиланде российские модель фитнес-бикини Снежана Петерс и владелец ритуальной конторы Иван нашлись в Москве. Об их судьбе написал портал aif.ru.

Снежана и Иван отдыхали в Таиланде на курорте Пхукет, после чего решили доехать до Бангкока, а оттуда — вылететь во Вьетнам и только потом вернуться в Россию. В аэропорту Бангкока Снежана позвонила бабушке и перестала выходить на связь.

Утром 5 апреля Иван вышел на связь в социальных сетях и написал, что они со Снежаной уже в Москве. «Мы в Москве, все нормально. Мы уже вторые сутки дома», — заверил он.

Родные искали Снежану и Ивана больше недели. Они направили запрос в консульство России во Вьетнаме, где им ответили, что эти люди границу не пересекали.