Бригада скорой помощи попала под удар ВСУ в российском регионе

Гладков сообщил об ударе ВСУ по бригаде скорой помощи в Белгородской области

Бригада скорой медицинской помощи (СМП) попала под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Дрон атаковал автомобиль СМП в селе Борисовка Волоконовского округа.

«По предварительной информации, два фельдшера и водитель получили баротравмы. Для обследования они доставляются в Валуйскую ЦРБ. Транспортное средство повреждено», — написал чиновник.

Ранее в Белгородской области при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на бронированный микроавтобус пострадали люди. Женщину и четверых мужчин с осколочными ранениями различных частей тела доставили в местную больницу.