Бригада скорой помощи попала под удар ВСУ в российском регионе

Бригада скорой медицинской помощи (СМП) попала под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Дрон атаковал автомобиль СМП в селе Борисовка Волоконовского округа.
«По предварительной информации, два фельдшера и водитель получили баротравмы. Для обследования они доставляются в Валуйскую ЦРБ. Транспортное средство повреждено», — написал чиновник.
Ранее в Белгородской области при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на бронированный микроавтобус пострадали люди. Женщину и четверых мужчин с осколочными ранениями различных частей тела доставили в местную больницу.