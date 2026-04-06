19:27, 6 апреля 2026Россия

Бригада скорой помощи попала под удар ВСУ в российском регионе

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Бригада скорой медицинской помощи (СМП) попала под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Дрон атаковал автомобиль СМП в селе Борисовка Волоконовского округа.

«По предварительной информации, два фельдшера и водитель получили баротравмы. Для обследования они доставляются в Валуйскую ЦРБ. Транспортное средство повреждено», — написал чиновник.

Ранее в Белгородской области при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на бронированный микроавтобус пострадали люди. Женщину и четверых мужчин с осколочными ранениями различных частей тела доставили в местную больницу.

