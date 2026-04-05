Семь человек пострадали при атаке ВСУ на микроавтобус в российском регионе

Гладков: В Белгородской области при атаке ВСУ на автобус пострадали семь человек

В Белгородской области при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на бронированный микроавтобус пострадали семь человек. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Так, в селе Замостье Грайворонского округа дрон атаковал транспортное средство, предназначенное для перевозки мирных жителей на работу. Женщину и четверых мужчин с осколочными ранениями различных частей тела доставили в местную больницу.

«Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, и после стабилизации его переведут в областную клиническую больницу. Еще двоих мужчин с предварительным диагнозом "баротравмы" в больницу доставила бригада скорой помощи. В настоящее время они проходят обследование», — указал губернатор.

Ранее также были раскрыты подробности атак ВСУ на российские регионы с 22:00 4 апреля до 08:00 5 апреля.