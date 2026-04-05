08:23, 5 апреля 2026Россия

Минобороны РФ раскрыло подробности ночных атак ВСУ на российские регионы

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Раскрыты подробности атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы с 22:00 4 апреля до 08:00 5 апреля. Данными поделилось Министерство обороны России в своем официальном канале в МАХ.

Всего дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) страны было обнаружено и уничтожено 87 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

Вражеские БПЛА сбили над территориями Ленинградской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Калужской, Пензенской, Ульяновской, Тверской областями, а также над Республиками Крым и Мордовия.

По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, в результате атаки на поселок Сенчуры Суземского района ранения получил мирный житель.

А в Воронежской области обломки вражеского беспилотника повредили газовую трубу, без газоснабжения временно остаются жители 20 домовладений, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

    Последние новости

    Спасти рядового Райана: высадка спецназа, дезинформация ЦРУ и подрыв своих самолетов. Как США вытаскивали сбитого пилота из Ирана?

    Стал известен неочевидный фактор ускорения старения мозга у людей по всему миру

    США использовали в Иране подлежащие к списанию штурмовики

    Одесса подверглась массированной атаке беспилотников

    Названа отрасль экономики России со средней зарплатой в полмиллиона рублей

    Россиян предупредили о штрафе за неувдомление ГАИ о смене данных

    Россиянам напомнили о риске лишиться прав из-за двух популярных напитков

    Глава Петропавловска-Камчатского ушел в отставку

    60-летняя актриса обнажила грудь для собственного бренда

    Мужчина стал домогаться до женщины в костюме пасхального кролика

    Все новости
